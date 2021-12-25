Жителям Пушкиногорского района напомнили о пожарной безопасности

17:46, 25 декабря 2021, ПАИ

25 декабря сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Псковской области провели противопожарный рейд в Пушкиногорском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Псковской области.

Жителям разъяснили правила пользования печами и электрооборудованием, а также им напомнили телефоны для вызова экстренных служб и о грамотных действиях в случае пожара, которые помогут сохранить жизнь.