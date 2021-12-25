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Общество

В Псковской области более 17 тысяч детей получат новогодние подарки

Фото: Instagram-аккаунт Михаила Ведерникова

Более 17 тысяч детей в Псковской области получат сладкие подарки, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

«В этом году мы решили снова повторить акцию прошлого года и поздравить ребят из многодетных малообеспеченных семей до 14 лет – поручил выделить для этого средства из бюджета области», - отметил глава региона.

Он также рассказал, что раздача подарков началась уже в пятницу в Великолукском районе, основная масса сладостей будет раздаваться с понедельника и по 31 декабря. Сладкие подарки получат дети многодетных малообеспеченных семей, которых охватывают меры социальной поддержки.

Уточнить информацию по получению подарков можно по телефону: 29-99-95 или в Комитете по социальной защите Псковской области.

«Новый год – время, когда хочется принести радость в каждый дом», - заключил Михаил Ведерников.

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