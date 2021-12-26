Тело мужчины обнаружено под мостом Александра Невского в Пскове

13:55, 26 декабря 2021, ПАИ

Тело мужчины обнаружено сегодня под мостом Александра Невского в Пскове. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

В данный момент личность погибшего устанавливается, проводится проверка обстоятельств его гибели.

На месте происшествия работают бригада скорой помощи, сотрудники полиции. Ожидается следственно-оперативная группа Следственного комитета.