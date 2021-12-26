Тело мужчины обнаружено под мостом Александра Невского в Пскове
Тело мужчины обнаружено сегодня под мостом Александра Невского в Пскове. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.
В данный момент личность погибшего устанавливается, проводится проверка обстоятельств его гибели.
На месте происшествия работают бригада скорой помощи, сотрудники полиции. Ожидается следственно-оперативная группа Следственного комитета.
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