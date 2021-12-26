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Происшествия

Тело мужчины обнаружено под мостом Александра Невского в Пскове

Фото: ПАИ.

Тело мужчины обнаружено сегодня под мостом Александра Невского в Пскове. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

В данный момент личность погибшего устанавливается, проводится проверка обстоятельств его гибели. 

На месте происшествия работают бригада скорой помощи, сотрудники полиции. Ожидается следственно-оперативная группа Следственного комитета.

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