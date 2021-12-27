В трёх регионах России в пилотном режиме ввели цифровые паспорта

09:51, 27 декабря 2021, ПАИ

Правительство выбрало Московскую область, Москву и Татарстан в качестве трех пилотных регионов для внедрения цифрового паспорта, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Цифровой паспорт является аналогом электронной банковской карты с бесконтактным чипом. Также в память смарт-карты при желании можно будет занести ИНН, СНИЛС или номер водительского удостоверения. Замена бумажного документа на смарт-карту является добровольной.

По словам Чернышенко, карта будет иметь несколько степеней защиты, на нее будут нанесены персональные данные человека и его фотография. На данный момент системный проект цифрового паспорта уже готов, проведены технические испытания базовых электронных компонентов. К концу следующего года будут завершены все подготовительные мероприятия, выдавать карты собираются с 2023 года. В первую очередь это будут делать в пилотных регионах.