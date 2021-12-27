Опубликован график вывоза ТКО в праздничные выходные в 5 районах Псковской области

16:30, 27 декабря 2021, ПАИ

Филиал ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка») опубликовал график вывоза ТКО с 31 декабря по 9 января в 5 районах Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании.

В Пыталовском районе вывоз ТКО состоится 31 декабря, 2-7 января и 9 января. В Себежском районе вывоз мусора запланирован на 31 декабря, 2-9 января. Сбор и вывоз мешкового мусора в сельских поселениях Себежского района будет осуществлен согласно графику на январь 2022 года.

Вывоз ТКО в Островском районе будет осуществляться 31 декабря, 2-9 января. В Усвятском районе отходы будут вывозить 31 декабря, 4, 6, 7 января.

Вывоз ТКО в Пустошкинском районе будет проводиться 31 декабря, 3-7 января.