Студент ПсковГУ принял участие в заседании Совета обучающихся в Министерстве науки и высшего образования

17:23, 27 декабря 2021, ПАИ

Студент II курса Института математического моделирования и игропрактики, председатель ОСО ПсковГУ Григорий Макаров стал участником первого заседания Совета обучающихся, которое прошло в Министерстве науки и высшего образования в Москве с 26 по 28 декабря. Мероприятие прошло в формате открытого диалога с главой ведомства Валерием Фальковым. Во встрече приняли участие более 80 студентов, представляющих вузы своего региона. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

«Сегодня мы встретились, чтобы обсудить важные вопросы и обменяться мнениями. Жду от вас предложений, над которыми мы сможем последовательно и совместно работать в 2022 году», ― обратился к участникам встречи Валерий Фальков.

Инициативу студентов о создании при ведомстве органа для прямого диалога со студенческой молодежью, который представлял бы их интересы, Минобрнауки России поддержало в мае 2021 года.