Завершилась неделя мастер-классов от детского технопарка «Кванториум» в Пушкиногорской школе-интернате

21:54, 27 декабря 2021, ПАИ

В Пушкиногорской санаторной школе-интернате завершилась неделя мастер-классов от детского технопарка «Кванториум» (Псков). Об этом ПАИ сообщили в региональном отделении Детского фонда.

Целую неделю ребята в онлайн-режиме осваивали программы для 3D-проектирования, программирования и графического дизайна, а также знакомились с инструментами для проектной работы.

Организаторы поблагодарили коллег из «Кванториума» за проведение полезных и актуальных мастер-классов, которые помогли ученикам больше узнать о современных профессиях и навыках работы с программным обеспечением.

Мастер-классы проведены в рамках проекта «Навигатор в мире профессий», поддержанного Фондом президентских грантов.