Завершилась неделя мастер-классов от детского технопарка «Кванториум» в Пушкиногорской школе-интернате
В Пушкиногорской санаторной школе-интернате завершилась неделя мастер-классов от детского технопарка «Кванториум» (Псков). Об этом ПАИ сообщили в региональном отделении Детского фонда.
Целую неделю ребята в онлайн-режиме осваивали программы для 3D-проектирования, программирования и графического дизайна, а также знакомились с инструментами для проектной работы.
Организаторы поблагодарили коллег из «Кванториума» за проведение полезных и актуальных мастер-классов, которые помогли ученикам больше узнать о современных профессиях и навыках работы с программным обеспечением.
Мастер-классы проведены в рамках проекта «Навигатор в мире профессий», поддержанного Фондом президентских грантов.
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Завершилась неделя мастер-классов от детского технопарка «Кванториум» в Пушкиногорской школе-интернате
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