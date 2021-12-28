Псковичей призывают воздержаться от прогулок по неустойчивому льду

10:01, 28 декабря 2021, ПАИ

Специалисты ГУ МЧС России по Псковской области провели ледовую разведку, по результатам которой установлено, что толщина льда на реке Великой в пределах Пскова составляет в среднем 11-13 сантиметров. Кроме того, между опорами Ольгинского моста наблюдалась открытая вода, на реке Пскове – образовались забереги, на Утином пруду на Мирожке – промоины. В связи с этим в Пскове продолжает действовать запрет выхода на лёд водоёмов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

Спасатели в очередной раз предупреждают об опасности и просят псковичей не подвергать свою жизнь неоправданному риску, не выходить на лёд до установления устойчивого ледяного покрова и отмены запрета выхода.

Напомним, в случае, когда человек стал очевидцем происшествия на воде, необходимо сообщить о нём по телефону экстренной службы спасения – 112.