ВОЗ: Признание «Спутника V» задерживается из-за проверки технологических процессов

10:22, 29 декабря 2021, ПАИ

Представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис в беседе с RT объяснила задержку с признанием вакцины «Спутник V» проверкой технологических процессов. Об этом пишет РИА Новости.

Она напомнила, что для включения в реестр средств для использования в чрезвычайных ситуациях организация запрашивает данные об безопасности и эффективности препарата, а также документацию по технологии производства. «Зачастую именно третье — проверка технологических процессов — требует много времени, чтобы выяснить все подробности, провести инспекцию и так далее, чтобы вакцине дали зеленый свет. Так что это может стать причиной задержек», — объяснила Харрис. Она добавила, что и другие регуляторы работают по такой процедуре.

«Спутник V» одобрен в 71 стране с общим населением четыре миллиарда человек, это более 50 процентов населения Земли. При этом в США и странах Европейского союза вакцина недоступна. По количеству полученных разрешений от государственных регуляторов «Спутник V» занимает второе место в мире.