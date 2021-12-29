Нетрезвый островский тракторист попался полицейским ночью 28 декабря

10:22, 29 декабря 2021, ПАИ

В Острове полицейские задержали нетрезвого тракториста, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

28 декабря у дома на улице Калинина стражи порядка остановили для проверки мужчину, ехавшего на колесном тракторе Т-25. Выяснилось, что этот 48-летний местный житель находился в нетрезвом состоянии.

В настоящее время обстоятельства произошедшего выясняются, отметили в ведомстве.