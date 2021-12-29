Елена Полонская заявила, что большинство псковичей поддерживают строительство моста около Комсомольской площади

13:29, 29 декабря 2021, ПАИ

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Глава Пскова Елена Полонская в эфире проекта ПАИ-live рассказала, что большинство псковичей поддерживают строительство временного моста около Комсомольской площади.

Елена Полонская отметила, что при строительстве придётся частично залезть на территорию радиозавода, что замедлит работу. Кроме того, необходимо будет расселить часть жилых домов, расположенных в створе «Шведской горки».

«Там есть два аварийных дома, которые и так требуют расселения. Поэтому сначала необходимо расселить эти многоквартирные жилые дома, а затем уже переходить к строительству капитального моста», – рассказала глава города.

По словам Елены Полонской, Ольгинский мост связывает две части города, которые также являются и туристическими частями. «Неразрывно между собой связаны и Троицкий собор, и Ольгинская часовня, и Мирожский монастырь, куда захотят попасть туристы. Поэтому при строительстве временного или пешеходного моста должны учитываться интересы туристов, которые будут приезжать в город», – подчеркнула она.