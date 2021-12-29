На 23,5% выросла заболеваемость ОРВИ в Псковской области

14:29, 29 декабря 2021, ПАИ

В Псковской области на 23,5% выросла заболеваемость ОРВИ, зарегистрировано 3 849 случаев, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного управления Роспотребнадзора.

Заболеваемость ОРВИ выше недельного порогового уровня по населению в целом на 54,3%. Превышение эпидпорога зарегистрировано во всех возрастных группах.

В Пскове заболеваемость ОРВИ по сравнению с предыдущей неделей увеличилась на 28,91% и составила 195,02 на 100 тысяч населения, зарегистрировано 4 102 случая.

За этот период госпитализирован 81 человек, количество госпитализированных по сравнению с предыдущей неделей уменьшилось на 16,5% (16 человек). За неделю лабораторно обследовано на наличие возбудителей гриппа и ОРВИ 68 человек, проведено 656 исследований.

По результатам проведённых обследований у 7 человек был выявлен грипп A (H3N2), у 7 – парагрипп, у 1 – аденовирусы, у 2 – РС-вирусы, у 2 – бокавирусы, у 1 – сезонный коронавирус.