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Общество

Названы самые популярные схемы обмана россиян в период новогодних праздников

Директор по безопасности «Почта Банка» Станислав Павлунин назвал самые популярные схемы обмана в период новогодних праздников, пишет газета «Известия».

Так, наиболее популярной мошеннической схемой является реклама новогодних и рождественских акций и подарков от имени кредитных организаций. Через социальные сети мошенники распространяют ссылки на поддельные банковские сайты, где якобы для того, чтобы получить подарок, необходимо ввести номер карты и мобильного телефона, а также одноразовый пароль подтверждения операции. Этой информацией злоумышленники могут воспользоваться для вытягивания денег со счёта.

Другим распространенным сценарием мошенничества во время новогодних праздников является выманивание денег через фейковый сайт брокера. По словам Станислава Павлунина, мошенники звонят жертве и пытаются убедить её перевести деньги на «брокерский счёт». Однако на самом деле человек перечисляет денежные средства на карту или электронный кошелек физлица.

Также мошенники могут использовать бренд банка, чтобы связываться с жертвами от его имени через мессенджеры. Эксперт отметил, что злоумышленники направляют сообщения об оплате некой подписки с карты кредитной организации, а для отмены просят назвать данные карты и код из SMS-сообщения. Однако на самом деле эти сведения подтверждают неправомерное списание денежных средств. Настоящие банки и сервисы не рассылают информацию о совершенных платежах в мессенджерах, уточнил эксперт.

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