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Общество

Документ 1918 года о пожертвованиях перед Новым годом опубликовал Государственный архив Псковской области

Документ 1918 года из Великих Лук о пожертвованиях на Новый год появился в Instagram Псковского госархива

Подарки приятно получать в любом возрасте! Но ещё приятнее их делать! И даже просто так, без повода. А уж в Новый год, как никогда, стоит проявлять доброту, создавая настроение праздника и укрепляя веру в чудеса! Псковский госархив опубликовал документ, в котором ведётся речь о пожертвованиях к Новому году.

О проявлениях доброты и милосердия в канун Нового года и Рождества свидетельствует и документ из фонда исполнительного комитета Великолукского уездного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. Материал датируется декабрём 1918 года. В нём призыв к жителям откликнуться и помочь вещами или средствами.

Пожертвования принимались до 25 декабря по трём адресам: на улице Покровской в кабинете доктора Морачевского, на Екатерининской улице (передать можно было Ю. Ф. Бибиковой) и в доме Демешко (принимала их М. М. Пучкова).

Все собранные вещи организаторы акции обещали раздать нуждающимся детям на ёлке в театре «Рекорд».

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