Рождество Христово отмечают православные верующие

09:00, 07 января 2022, ПАИ

Рождество Иисуса Христа отмечается православными верующими 7 января, входит в число двунадесятых праздников и предваряется Рождественским постом, пишет calend.ru.

Это один из важнейших христианских праздников и государственный праздник в более чем 100 странах мира.

В этот день в небольшом городке Вифлееме произошло небывалое событие: родился Богомладенец, Сын Божий. Иисус Христос родился сверхъестественным образом от Девы Марии, Богородицы.

Рождество Христово завершает сорокадневный Рождественский пост (святая Четыредесятница), накануне праздника соблюдается строгий пост. В ночь с 6 на 7 января в православных храмах совершаются рождественские богослужения. После Рождества наступают Святки, или святые дни: 12 дней, в течение которых отмечается праздник.