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Врач рассказал, почему после пробуждения человеку не следует резко вставать

После пробуждения человеку не следует резко вставать, лучше некоторое время полежать в постели, рассказал врач-невролог, рефлексотерапевт высшей категории и мануальный терапевт Игорь Орлов в беседе с радио Sputnik.

Он отметил, что резкий переход из горизонтального положения в вертикальное создаёт большую нагрузку на кровообращение. Идёт отток крови от головного мозга, наступает головокружение, человек может потерять равновесие, упасть, получить травму.

Это явление носит название «ортостатический коллапс», что означает резкую потерю давления из-за внезапного перехода из горизонтального положения в вертикальное, человек при этом может даже потерять сознание.

Орлов посоветовал после пробуждения задержаться в постели и сделать потягивающие упражнения в горизонтальном положении.

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