Ученые: К концу XXI века люди смогут доживать до 130 лет

21:51, 08 января 2022, ПАИ

Ученые HEC Montreal из Монреальского университета во время анализа статистических данных пришли к выводу, что к концу XXI века люди смогут доживать до 130 лет, а предел продолжительности жизни достигнет 180 лет, пишет Daily Mail.

Автор исследования, кандидат математических наук Лео Бельзиль предположил, что к 2100 году будет побит рекорд максимальной продолжительности жизни, составивший 122 года. До такого возраста дожила француженка Жанна Кальман, умершая в 1997 году. Ученый пояснил, что, по некоторым данным, можно предположить отсутствие верхнего предела продолжительности жизни человека.

Однако Бельзиль предупредил о последствиях для общества из-за увеличения количества долгожителей: вырастут расходы на здравоохранение из-за распространения болезней, характерных для старческого возраста. Кроме того, усилится нагрузка на систему социального обеспечения: вырастет доля пенсионеров и сократится процент налогоплательщиков. Уже сейчас в мире известно о 12 людях старше 110 лет.