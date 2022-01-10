Ближайший дополнительный выходной ждёт псковичей 23 февраля

15:08, 10 января 2022, ПАИ

Ближайший дополнительный выходной ждёт псковичей 23 февраля, в День защитника Отечества, в 2022 году эта среда станет нерабочим праздничным днём. При этом 22 февраля, вторник — предпраздничный рабочий день, продолжительность которого сокращается на час.

Псковичи вместе со всей страной в честь Международного женского дня отдохнут с 6 по 8 марта (с воскресенья по вторник). Суббота, 5 марта, станет сокращённым на один час, но рабочим днём.

В честь Первого мая выходные назначены на 30 апреля - 3 мая, в честь Дня Победы — с 7 по 10 мая. День России позволит отдохнуть с 11 по 13 июня, а День народного единства — с 4 по 6 ноября. 3 ноября станет также сокращённым предпраздничным днём.