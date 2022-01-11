Горводоканал предупредил об отключении воды в Пскове 11 января
11 января в связи с проведением ремонтных работ возможно временное отключение водоснабжения в псковских домах, сообщается в группе Горводоканала в соцсети «ВКонтакте».
Водоснабжение могут отключить по адресам:
улица Киселёва, 11, 13;
улица Народная, 29/31, 25, 6, 8, 8а;
улица Горького. 49а, 51а.
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