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Общество

Горводоканал предупредил об отключении воды в Пскове 11 января

11 января в связи с проведением ремонтных работ возможно временное отключение водоснабжения в псковских домах, сообщается в группе Горводоканала в соцсети «ВКонтакте».

Водоснабжение могут отключить по адресам:

улица Киселёва, 11, 13;

улица Народная, 29/31, 25, 6, 8, 8а;

улица Горького. 49а, 51а.

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