Более 17 тонн семян немецкой сахарной свеклы не пропустили через границу в Себежском районе

11:48, 17 января 2022, ПАИ

На российско-латвийской границе РФ в МАПП Бурачки Себежского района сотрудники территориального Управления Россельхознадзора при проведении карантинного фитосанитарного контроля запретили ввоз 17,5 тонн семян сахарной свеклы для посева. Партию семян везли автотранспортным средством из Германии в адрес липецкого предприятия, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

Инспектор выяснил, что на маркировочных этикетках указана страна происхождения - Германия, а в товаросопроводительных документах - Италия.

В связи с установленным несоответствием данных о стране происхождения, фитосанитарный сертификат был признан недействительным.