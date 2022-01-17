Более 17 тонн семян немецкой сахарной свеклы не пропустили через границу в Себежском районе
На российско-латвийской границе РФ в МАПП Бурачки Себежского района сотрудники территориального Управления Россельхознадзора при проведении карантинного фитосанитарного контроля запретили ввоз 17,5 тонн семян сахарной свеклы для посева. Партию семян везли автотранспортным средством из Германии в адрес липецкого предприятия, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.
Инспектор выяснил, что на маркировочных этикетках указана страна происхождения - Германия, а в товаросопроводительных документах - Италия.
В связи с установленным несоответствием данных о стране происхождения, фитосанитарный сертификат был признан недействительным.
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