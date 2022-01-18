До -4 градусов ожидается сегодня в Пскове
18 января в Псковской области ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает Псковский гидрометцентр. Местами пройдёт небольшой снег, на дорогах гололедица. Ветер северных направлений, умеренный. Температура днем -1...-6 градусов.
В Пскове без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Температура днем -2...-4 градуса. В Великих Луках небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Температура днем -3...-5 градусов.
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