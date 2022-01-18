Алексей Кузьмин поздравил земляков с Днем освобождения Великолукского района

10:59, 18 января 2022, ПАИ

Глава Великолукского района Алексей Кузьмин поздравил великолучан с Днем освобождения Великолукского района от немецко-фашистских захватчиков.

«Уважаемые ветераны, дорогие земляки! 18 января 1944 года Великолукский район был освобожден от немецко-фашистских захватчиков, которые долгое время зверствовали на нашей родной земле, уничтожая деревни и села, терзая и мучая ни в чем не повинных жителей – женщин, стариков, детей. Великая Отечественная война оставила неизгладимые шрамы на страницах летописи нашего края, и в то же время она показала, на какие великие, героические свершения способны наши жители, какой невероятной силой духа и несгибаемой волей обладали наши деды, наши бабушки – герои-освободители.



День освобождения Великолукского района от немецко-фашистских захватчиков – это особый праздник, праздник скорби и в то же время гордости за героическую историю своего народа, праздник взаимоуважения и единства поколений. Очень важно, чтобы наша молодежь никогда не забывала о богатом наследии родного края, равнялась на ветеранов – восхищалась их мудростью и силой духа. Хочется пожелать жителям Великолукского района никогда не знать тягот войны, а также благополучия, крепкого здоровья, душевной стойкости, уверенности в завтрашнем дне, всегда добиваться поставленных целей, любви, понимания и доброты в сердцах».