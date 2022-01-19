Французский киноактёр Гаспар Ульель погиб на горнолыжном курорте

18:26, 19 января 2022, ПАИ

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Французский актёр Гаспар Ульель (звезда «Долгой помолвки» и «Ганнибал: Восхождение») погиб. Ему было 37 лет, сообщает РИА Новости.

Актёр получил тяжёлые травмы, столкнувшись с другим лыжником на горном склоне во французских Альпах, пишут местные издания, и был без сознания эвакуирован в больницу, где скончался.

Критики отмечают, что этого актёра особенно «любила кинокамера»: несмотря на молодой возраст, Гаспара Ульеля могла ожидать блестящая актёрская карьера.