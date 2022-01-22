Врач рассказал, почему некоторым людям всегда холодно
Все люди мерзнут в разной степени, и причины у этих неприятных ощущений разные, рассказал Пятому каналу врач-невропатолог и психоневролог Игорь Поникаровский.
Специалист отметил, что в одном помещении при проветривании одни люди себя ощущают комфортно, а другие замерзают.
Как правило, дискомфорт испытывают пациенты с вегетососудистой дистонией, их 90% среди всех пациентов.
Другие 10% пациентов имеют другие болезни.
Эксперт подчеркнул, что симптомокомплекс вегетососудистой дистонии подразумевает ускоренное сердцебиение, повышенные потливость и обмен веществ. Из-за этого пациенты постоянно мерзнут и чаще это происходит зимой. Поэтому пациенты с этим заболеванием любят лето, а не зиму.
Также такой симптом может указывать на нарушения в работе щитовидной железы и надпочечников, когда выделяются гормоны и ускорятся биохимические реакции организма. Это может приводить к выделению большого количества пота и охлаждению организма.
Невропатолог советует этой категории людей обследоваться у врача, а также заниматься физкультурой, закаливаться, больше гулять и жить активной, здоровой жизнью.