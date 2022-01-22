Врач рассказал, почему некоторым людям всегда холодно

21:44, 22 января 2022, ПАИ

Все люди мерзнут в разной степени, и причины у этих неприятных ощущений разные, рассказал Пятому каналу врач-невропатолог и психоневролог Игорь Поникаровский.

Специалист отметил, что в одном помещении при проветривании одни люди себя ощущают комфортно, а другие замерзают.

Как правило, дискомфорт испытывают пациенты с вегетососудистой дистонией, их 90% среди всех пациентов.

Другие 10% пациентов имеют другие болезни.

Эксперт подчеркнул, что симптомокомплекс вегетососудистой дистонии подразумевает ускоренное сердцебиение, повышенные потливость и обмен веществ. Из-за этого пациенты постоянно мерзнут и чаще это происходит зимой. Поэтому пациенты с этим заболеванием любят лето, а не зиму.

Также такой симптом может указывать на нарушения в работе щитовидной железы и надпочечников, когда выделяются гормоны и ускорятся биохимические реакции организма. Это может приводить к выделению большого количества пота и охлаждению организма.

Невропатолог советует этой категории людей обследоваться у врача, а также заниматься физкультурой, закаливаться, больше гулять и жить активной, здоровой жизнью.