Всемирный день пирога празднуется сегодня

09:01, 23 января 2022, ПАИ

23 января отмечается Всемирный день пирога, сообщает calend.ru.

Праздник, несмотря на международный характер (ведь пироги пекут и любят везде), носит неофициальный характер. Ряд открытых источников, указывая на место появления праздника, ссылается на решение американской организации, ставящей своей целью сохранение традиций приготовления национального пирога во всех его разновидностях. Название этой организации созвучно её целям и сущности: Американский совет по пирогам, или Совет по американскому пирогу.

Именно из США пришла дата 23 января, ставшая символом чествования популярного во всём мире кулинарного блюда. Американский совет по пирогам уже на протяжении 30 с лишним лет спонсирует проведение Национального дня пирога, а также проводит в США национальный чемпионат по пирогам, в котором принимают участие пекари разного уровня, от любителей до профессионалов.

В культуре очень многих народов можно найти уникальные и неповторимые по вкусовым свойствам рецепты пирогов. Всему миру известны такие понятия, как русские пироги, осетинские пироги, французские киш и тарт, немецкий сливовый пирог, арабский мартабак и т. д.

На Руси пироги считались символом гостеприимства, выпекание пирогов для женщины нередко становилось одним из испытаний перед замужеством, демонстрируя жениху и его родне домовитость будущей хозяйки.

Желающим присоединиться к празднованию Всемирного дня пирога предлагается испечь любимый пирог у себя дома или купить его в пекарне.