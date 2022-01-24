Великолукские спортсмены заняли призовые места в региональном турнире по самбо

15:57, 24 января 2022, ПАИ

23 января в городе Торжок Тверской области великолукские спортсмены СШОР «Экспресс» заняли призовые места в региональном турнире по самбо «Крещенские морозы». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в газете «Великолукская правда Новости».

В состязаниях участвовало около 100 спортсменов из Тверской, Псковской, Новгородской областей.

Спортсмены СШОР «Экспресс», которых тренирует Андрей Симонов, показали достойные результаты: первое место заняли Александр Логинов и Кирилл Кашкин, второе место — Никита Михайлов и Денис Бриженский, третье место досталось Ивану Прокофьеву.