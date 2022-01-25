Детали благоустройства парка у реки Милевки обсудили в Пскове

12:46, 25 января 2022, ПАИ

Детали концепции благоустройства парка реки Милевки обсудили участники совещания, которое состоялось по инициативе депутата Псковской городской Думы по избирательному округу № 15 Дениса Иванова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе мунипалитета.

В совещании также приняли участие заместитель главы Пскова Сергей Гаврилов, депутат ПГД Федор Постнов, представители Управления городского хозяйства и Управления по градостроительной деятельности администрации Пскова, горожане.

Денис Иванов напомнил, что в ноябре прошлого года прошло общественное голосование по выбору концепции благоустройства парка реки Милевки, больше всего голосов было отдано за проект «Место для тебя». Он предполагает разделение парка на несколько тематических зон: спортивную, детскую, молодежную, прогулочную. В планах также обустроить там место для кормления уток, площадку для выгула собак и парковку для велосипедов и самокатов.

Заместитель начальника УГХ Татьяна Алексеева уточнила, что на территории парка планируется установить опоры наружного освещения. Отвечая на вопрос одного из местных жителей по поводу установки туалета, она отметила, что этот вопрос обсудят отдельно совместно со специалистами Управления по градостроительной деятельности.

Также участники совещания обсудили возможность использования многофункциональной спортивной площадки в зимний период в качестве катка и варианты оборудования площадки для выгула собак. Все вопросы, поднятые в ходе совещания, планируется учесть при подготовке технического задания для проектной организации.