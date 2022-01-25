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Итоги опроса: большинство пользователей сайта ПАИ с теплотой вспоминают студенческие годы

Сегодня в России празднуется День студента. Псковское агентство информации представляет результаты пользовательского опроса, который показывает, как наши зрители и читатели относятся к студенческим временам и с каким чувством о них вспоминают.

Большинство участников опроса позитивно вспоминают время, проведённое в вузе. Больше 63% респондентов проголосовало за этот вариант ответа. Чуть больше 15% рады тому, что студенчество подарило им друзей. Почти 13% испытывают нейтральное чувство. Были и позитивные, и грустные моменты. Особых чувств не испытывают около 6% проголосовавших, а негатив ощущают чуть больше 3%.

Наши корреспонденты обратились и к людям на улице. Они попросили простых псковичей рассказать, чем они питались в студенческие годы. Опрос можно посмотреть в этом материале.

Вместе с тем ВЦИОМ также проводил исследование. Согласно его результатам, в семье каждого пятого россиянина есть студенты (21%), сами являются студентами еще 5% опрошенных. Преподаватели есть в семье у каждого двадцатого опрошенного (5%).

Во время учебы в вузе самое главное, по мнению россиян, — хорошо учиться. 45% участников опроса назвали этот вариант. Устанавливать контакты с потенциальными работодателям и подыскивать будущую работу (36%), научиться самостоятельной жизни, приобрести навыки взрослого поведения, ответственности за себя (36%), быть активным и принимать участие в студенческих мероприятиях, реализовать себя творчески (17%). 14% респондентов считают самым главным общаться со сверстниками, найти друзей или завести семью.

Исследование, проведённое социальной сетью «Одноклассники» совместно с исследовательским центром ResearchMe, публикует ТАСС. В документе говорится, что у 83% респондентов остались настоящие друзья со времен студенчества, при этом еще больше опрошенных (85%) состоят в друзьях со своими одногруппниками в соцсетях. Из них 68% периодически общаются, а 17% просто находятся в друзьях друг у друга и просматривают новости.

Уточняется, что 60% опрошенных считают студенческие годы лучшим периодом жизни, а самыми запоминающимися событиями стали вручение диплома (40%), студенческая практика (37%), выезд «на картошку» (36%), студенческие дискотеки (27%), посвящение в студенты (19%) и День студента (Татьянин день) (16%).

Пользовательские опросы проходят постоянно. Стать участником очень просто — достаточно открыть любой материал на сайте ПАИ, дойти до конца страницы и выбрать свой вариант ответа. Итоги подводим регулярно. Голосуйте, нам очень важно ваше мнение.

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