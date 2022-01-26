Почти тысяча псковичей прошли ревакцинацию от коронавируса 25 января

09:02, 26 января 2022, ПАИ

980 псковичей прошли ревакцинацию от коронавируса 25 января, сообщил в своём Instagram губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Динамика ревакцинации остаётся стабильно высокой. Для наиболее эффективной защиты её необходимо проводить раз в полгода», - напомнил глава региона.

Всего в Псковской области ревакцинированы 35 842 человека. Первым компонентом привиты 278 212 человек, в том числе 862 - 25 января. Обоими компонентами вакцины привиты 273 532 человека, в том числе 110 - 25 января.

Израсходовано 79,1% от поступившей в регион вакцины.