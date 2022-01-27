Великолучанка погасила долг по кредиту, чтобы продать квартиру

09:26, 27 января 2022, ПАИ

Запрет на регистрационные действия побудил должницу оплатить долг на сумму 211 тысяч рублей и исполнительский сбор в размере 18 тысяч рублей для того, чтобы продать квартиру. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Судебным приставом-исполнителем обращено взыскание на заработную плату должницы, а также на денежные средства, находящиеся на её счетах. Кроме того, было вынесено постановление о запрете на совершение действий регистрационного характера, что и побудило великолучанку погасить долг в полном объёме.

Все ограничения были сняты. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.