Более 837 млн рублей потратят на закупку медоборудования в Псковской области

12:05, 27 января 2022, ПАИ

В Псковской области в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Псковской области» планируется закупить 536 единиц медицинского оборудования на общую сумму 837 млн 447,22 тысячи рублей. Об этом заявила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко на парламентском часе в ходе сессии Псковского областного Собрания 27 января.

По словам Гаращенко, из них 257 единиц оборудования направят для дооснащения медицинских организаций Псковской области (в 2022 году – 70, в 2023 году – 53, в 2024 году – 30, в 2025 году – 40), а также 278 единиц на переоснащение медицинских организаций Псковской области (в 2021 году – 29, в 2022 году – 70, в 2023 году – 77, в 2024 году – 47, в 2025 году – 55).