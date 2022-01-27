Эксперт рассказал, что делать, если не хватает стажа для пенсии

15:19, 27 января 2022, ПАИ

Для назначения страховой пенсии нужен минимальный страховой стаж. В 2022 году он составляет 13 лет. Россиянам, у которых стаж меньше минимума, нужно искать способы добрать необходимое количество лет. И официальная работа не всегда решает эту проблему, рассказал агентству «Прайм» представитель НПФ «Будущее» Евгений Биезбардис.

По его словам, и на официальной работе можно не успеть набрать стаж, ведь в следующие два года требование к стажу будет возрастать ежегодно на один год. Биезбардис посоветовал для начала собрать все документы, подтверждающие стаж.

«Согласно утвержденным Правилам подсчета и подтверждения страхового стажа для установления страховых пенсий, в этом могут помочь трудовые договоры, договоры ГПХ, лицевые счета и ведомости на выдачу заработной платы, справки от организаций, выплачивавших вознаграждение за создание творческих произведений, и от службы занятости населения о получении пособия по безработице и другие документы», — отметил специалист.

Другой способ — «покупка» страхового стажа. По законодательству можно, чтобы повысить количество пенсионных баллов, «купить» до половины страхового стажа. Но эта мера применима только к обычному, не льготному страховому стажу, уточнил Биезбардис.



«Минимальный размер добровольных страховых взносов в ПФР в 2022 году составляет 36 669 рублей 60 копеек. А максимальный — 293 356 рублей 80 копеек. Уплатить можно как всю сумму сразу, так и распределив ее по году вплоть до 31 декабря. «Купить» можно до половины требуемого стажа, в текущем году — это шесть лет. Исключение — самозанятые, для которых ограничений нет», — заключил собеседник агентства.