Псковичку задержали за кражу постельного белья из магазина

15:13, 29 января 2022, ПАИ

28 января экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии получил сообщение, что в магазине на Рижском проспекте сработала кнопка тревожной сигнализации.

Росгвардейцы незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали 41-летнюю псковичку, которая пронесла через кассовый узел постельное бельё общей стоимостью 1 710 рублей, при этом не заплатив за них, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

Для дальнейшего разбирательства женщина передана сотрудникам полиции.