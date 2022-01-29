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Общество

Псковичку задержали за кражу постельного белья из магазина

28 января экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии получил сообщение, что в магазине на Рижском проспекте сработала кнопка тревожной сигнализации.

Росгвардейцы незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали 41-летнюю псковичку, которая пронесла через кассовый узел постельное бельё общей стоимостью 1 710 рублей, при этом не заплатив за них, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

Для дальнейшего разбирательства женщина передана сотрудникам полиции.

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