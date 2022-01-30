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Инфицированный «омикроном» человек может стать заразным уже через несколько часов

Инфицированный «омикроном» человек может стать заразным уже через несколько часов, тогда как при заражении предыдущими штаммами коронавируса для этого требовалось 3-4 дня. Об этом рассказал руководитель филиала Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов в эфире телеканала «Россия-1».

Семенов также отметил, что «омикрон» быстрее других штаммов выводится из организма. По его словам, это происходит примерно за неделю.

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