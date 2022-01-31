Новогодние уличные украшения начнут демонтировать в Пскове
31 января в Пскове начнут демонтировать новогодние уличные украшения. Об ранее сообщал глава администрации Пскова Борис Елкин. В своём Instagram он предлагал псковичам выбрать дату демонтажа новогодних украшений – 20 или 31 января.
80% жителей города проголосовали за 31 января.
В 2021 году убирать новогодние украшения Пскова начали 18 января.
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