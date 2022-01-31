В Псковской области популярны вакансии для сотрудников рабочих специальностей и врачей

12:33, 31 января 2022, ПАИ

В Псковской области популярны вакансии для сотрудников рабочих специальностей и врачей, сообщила на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации заместитель председателя комитета по труду и занятости Псковской области Алёна Трунова.

По её словам, псковичам предлагают работу грузчиков, дворников, разнорабочих. В регионе требуются также слесари, повара, швеи, трактористы. Большая потребность во врачах-специалистах и медсестрах.