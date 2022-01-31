Уже в апреле в популярных объектах летнего отдыха в Абхазии не останется мест

18:51, 31 января 2022, ПАИ

Повышение цен на Абхазию до 40 % и рекордный рост спроса фиксируют туроператоры, сообщает паблик «Авиабилеты Шереметьево».

В Ассоциации туроператов (АТОР) пояснили, что большая часть абхазских отелей уже повысила цены на лето-2022. При этом продажи туров в Абхазию в конце января опережают показатели прошлого года в среднем от 20 до 100 %.

В целом, по словам туроператоров, Абхазия пока отстаёт от объемов 2019 года, но уже выдала самый большой результат за «ковидные» годы, хотя некоторые эксперты, например TUI, отмечают прирост в 3,5 раза по сравнению с доковидным временем. Если спрос будет продолжаться в таком же темпе, то уже в апреле в наиболее популярных объектах размещения мест не останется.