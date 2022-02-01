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Общество

Российским организациям рекомендовали перевести на удаленку максимальное число сотрудников

В связи с кратным ростом заболеваемости COVID-19 Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений рекомендует перевести на дистанционный режим работы максимально возможное число работников. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и соцзащиты.

Соответствующий документ утвержден на заседании РТК 28 января. В Минтруда уточнили, что организации самостоятельно определяют численность работников, которых можно перевести на дистанционный режим, с учетом возможностей работодателя и сотрудников.

В пресс-службе напомнили, что перевод работника на удаленку не может являться основанием для сокращения зарплаты при сохранении объема выполняемых задач. Все вопросы организации дистанционной (удаленной) работы регулируются Трудовым кодексом РФ. Соответствующие изменения вступили в силу с 1 января 2021 года.

По данным министерства, в настоящее время в России дистанционно работают порядка 3 млн человек.

За сутки в РФ с коронавирусом госпитализированы 17 487 человек, что на 92,4% больше по сравнению с днем ранее. Число новых случаев COVID-19 за сутки составило 125 836 человек, умерли 663 пациента.

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