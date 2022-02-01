Академик РАН выступил за массовую вакцинацию детей от COVID-19

16:56, 01 февраля 2022, ПАИ

Академик РАН, научный руководитель НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Димы Рогачёва Александр Румянцев выступил за массовую вакцинацию детей от COVID-19. Об этом он заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Нужна массовая вакцинация, и этот вопрос решён в мире уже. Россия же не страна слонов. Посмотрите, что сделано в Китае, в США, в Европе. Там давно перешли к прививкам в возрасте от трёх лет. Мы движемся медленнее с шестикратной проверкой всех опций, потому что прежде всего население должно понять, что прививки у детей имеют колоссальное значение. Ведь уханьский вирус детей не поражал, а дельта уже поражал детей довольно тяжело», - напомнил Румянцев.