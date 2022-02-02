Новый федеральный проект по экомониторингу запустят в России

10:05, 02 февраля 2022, ПАИ

В 2022 году в национальном проекте «Экология» появится новый федеральный проект «Комплексная система мониторинга качества окружающей среды». Об этом заявила заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко, сообщается на сайте кабмина.

Система экомониторинга призвана обеспечить сбор информации о состоянии окружающей среды по всей стране. К 2030 году сервис свяжет данные, в том числе находящиеся в иных информационных системах, о воде, почве, воздухе, недрах, выбросах и поглощении парниковых газов, а также источниках негативного воздействия на окружающую среду и объектах накопленного экологического вреда.

Виктория Абрамченко подчеркнула, что экологические чрезвычайные происшествия, техногенные аварии и ликвидация последствий природных катаклизмов наглядно показывают, что государство должно обладать единой экологической информацией в режиме реального времени. В настоящее время системы носят разрозненный характер, и без единого достоверного ресурса невозможно принятие оперативных управленческих решений по реагированию на экологические происшествия и предотвращение экологических катастроф. «Таким ресурсом станет комплексная информационная система мониторинга состояния окружающей среды. Она объединит и консолидирует в себе данные из государственных информационных ресурсов, а также наборы открытых данных для формирования наиболее объективной картины», – добавила Виктория Абрамченко.

Использование всех источников информации позволит получить объективную картину состояния и загрязнения атмосферного воздуха, водных объектов и земель на территории всей страны.

Федеральный проект направлен на обеспечение достижения национальной цели развития Российской Федерации на период до 2030 года «Комфортная и безопасная среда для жизни», утверждённой указом президента России.

Ответственным за реализацию проекта определена ППК «Российский экологический оператор».

В 2022 году предстоит сформировать нормативную основу информационной системы, а также запустить пилотный сервис, включающий функционал для мониторинга выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в крупных промышленных центрах и обеспечивающий апробацию наилучших технологических решений по передаче данных о состоянии воздуха в онлайн-режиме, с последующим расширением отработанных принципов и технологий на иные города – участники федерального проекта «Чистый воздух».

До 2024 года будет создана единая информационная система и проведена её интеграция с другими системами госорганов. Также на данном этапе будет обеспечен доступ для граждан и юридических лиц.

В результате к 2030 году, после объединения, а также развития сети сбора данных, её актуализации и увеличения числа точек контроля будет создана комплексная система мониторинга состояния окружающей среды на территории Российской Федерации.