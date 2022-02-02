В Великолукском районе школьники привели в порядок братское захоронение в деревне Новоселки

10:26, 02 февраля 2022, ПАИ

В Першинской средней школе Великолукского района прошла ежегодная патриотическая акция «Лыжный батальон». Об этом сообщает районная газета «Наш путь».

В этом году ученики школы отправились на братское захоронение в деревню Новоселки. Они расчистили территорию братского захоронения, возложили цветы, зажгли свечи памяти и почтили память погибших минутой молчания.

Монумент в деревне Новоселки установлен в память о 63-м отдельном лыжном батальоне, который входил в состав 3-й Ударной армии, участвовал в боях в районе города Великие Луки. 30 января 1942 года на подступах к Великим Лукам часть батальона погибла. Павшие воины покоятся на братском воинском захоронении в деревне Новоселки.

Организовали мероприятие педагоги школы Людмила Михайлова, Татьяна Минженкова, Иван Минженков.