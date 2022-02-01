Лжесотрудник банка похитил с карты жительницы Великолукского района 100 тысяч рублей

10:32, 02 февраля 2022, ПАИ

Жительница Великолукского района лишилась 100 тысяч рублей после общения с мошенником. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном УМВД России.

31 января 47-летней жительнице Великолукского района позвонил мнимый сотрудник службы безопасности банка. Под предлогом предотвращения попытки незаконного оформления кредита он похитил 100 тысяч рублей.

Потерпевшая обратилась за помощью в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.