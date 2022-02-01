Острович отправится в колонию за кражу имущества на 6 тысяч

10:41, 02 февраля 2022, ПАИ

Островский городской суд огласил приговор в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 158 УК РФ (кража). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в объединённой пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

В период c 25 по 27 мая 2021 года житель Острова временно проживал в доме потерпевшей в деревне Влазово. Он вступил в преступный сговор со своим знакомым, чтобы украсть имущество из указанного дома. Мужчины похитили триммер для стрижки волос, шуруповерт, посуду, люстру и два газовых баллона на общую сумму более 6 000 рублей. Похищенное имущество они продали, а на вырученные деньги приобрели спиртные напитки.

Подсудимый признал себя виновным в совершении преступления. Ему назначили наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 9 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, в пользу потерпевшей с него взыскан материальный ущерб.

Приговор суда не вступил в законную силу.