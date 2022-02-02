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Общество

Иностранному туристу грозит уголовное наказание за незаконное пересечение границы в Псковской области

В Печорском районе пограничники задержали 27-летнего иностранного гражданина, незаконно пересекшего государственную границу из Эстонии в Россию. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Нарушитель перешел границу в обход установленных пунктов пропуска. В ходе опроса установлено, что в Россию он следовал с туристической целью, но документов, удостоверяющих личность, при себе не имел.

В настоящее время в отношении иностранца возбуждено и расследуется уголовное дело по части 1 статьи 322 УК РФ «Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации». Молодого человека заключили под стражу. Ему грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до двух лет.

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