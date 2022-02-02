В России более 7,7 млн учеников начальных классов обеспечены горячим питанием

19:20, 02 февраля 2022, ПАИ

Более 7,7 млн учеников начальных школ России обеспечены бесплатным горячим питанием. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, пишет РИА Новости.

В 2020-2021 году размер субсидии из федерального бюджета на указанные цели составил более 76 миллиардов рублей, что позволило обеспечить почти 39,6 тысяч школ горячим питанием для школьников 1-4 классов. На эти цели в 2022 году выделены уже 63,2 млрд рублей из федерального бюджета.

При этом, как отметила вице-премьер, на старте программы санитарно-эпидемиологическим требованиям не соответствовала 2261 школа в 27 регионах, на начало 2022 года нарушения не устранили лишь 83 школы в четырёх регионах. В 34 школах трёх регионов горячее питание заменили продуктовыми наборами, организовали большую перемену для приёма пищи дома. Эти школы находятся в труднодоступных местах, являются малокомплектными.