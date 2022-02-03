Более 1200 опасных погодных явлений зафиксировали в России за год

12:23, 03 февраля 2022, ПАИ

2021 год был богат на опасные погодные явления. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции в пресс-центре МИЦ «Известия» 3 февраля.

В России опасные явления фиксировались в Крыму, Краснодарском крае и других регионах. По мнению специалистов, все говорит о том, что количество опасных явлений будет с каждым годом увеличиваться. Всего за год в России было 1205 опасных явлений, из них 415 принесли негативные экономические последствия, в основном связанные с сильным ветром и осадками.

Роман Вильфанд отметил, что уже второй год прогнозируемость опасных явлений превышает 95%, это очень хороший показатель.