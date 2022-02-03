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Более 4 тысяч вагонов ежесуточно проходят дезинфекцию на Октябрьской железной дороге

Фото: служба корпоративных коммуникаций Октябрьской железной дороги.

Более 4 тысяч пассажирских вагонов ежесуточно проходят дезинфекцию на Октябрьской железной дороге, сообщили Псковскому агентству информации в службе корпоративных коммуникаций Октябрьской железной дороги.

Из этого числа ежесуточно проводится обеззараживание порядка 1000 вагонов поездов дальнего следования, 370 вагонов высокоскоростных и скоростных поездов и 2,7 тысячи вагонов пригородных поездов.

Обработку вагоны проходят перед выходом в рейс, а также на промежуточных и конечных станциях.

В пунктах формирования и оборота составов перед выходом в рейс в поездах дальнего следования осуществляется санитарная обработка с применением дезинфицирующих средств. В пути следования вагоны убираются не менее четырёх раз в сутки с помощью моющих средств на основе хлорактивных и кислородных добавок, которые безопасны для здоровья человека и имеют широкий спектр антимикробного и противовирусного действия.

В составах пригородных поездов ежесуточно проводят влажную уборку с применением дезинфицирующих средств. Также проводится обработка вагонов в пунктах оборота, в парках отстоя и в депо. Особое внимание при проведении уборки сотрудники клининговых компаний уделяют сиденьям, спинкам и ручкам кресел, откидным столикам, салонным дверям, ручкам и поручням, багажным полкам, стеллажам и санитарным комнатам.

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