Дедовичский суд отправил в колонию похитителя железа и денег

14:37, 03 февраля 2022, ПАИ

Дедовичский районный суд вынес приговор в отношении неоднократно судимого мужчины, совершившего кражу и грабеж. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Псковской области.

1 апреля 2021 года мужчина распивал спиртные напитки со своим приятелем, после чего выхватил из его рук 6 800 рублей, игнорируя требования вернуть похищенное. Деньгами злоумышленник распорядился по своему усмотрению.

10 июля 2021 года он же, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел к зданию муниципального предприятия. Через оконный проем, в котором отсутствовало стекло, мужчина незаконно проник внутрь помещения и похитил 4 листа железа. Организации был причинен материальный ущерб в размере 7 440 рублей.

Подсудимый признал вину в совершении инкриминируемых преступлений, гражданские иски потерпевшие не заявили в связи с их добровольным возмещением.

С учетом отмены условно-досрочного освобождения по предыдущему приговору мужчине назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.