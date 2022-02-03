Туманная и морозная ночь ожидается в Псковской области 4 февраля
4 февраля в Псковской области ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ночью и в первой половине дня местами туман. На дорогах местами гололедица. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Будет дуть южный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду. Температура по области: ночью -17…-12 градусов, днем -9…-4 градуса.
Атмосферное давление ниже нормы.
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