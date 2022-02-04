Более 4 млн человек остаются под наблюдением в России из-за COVID-19

13:19, 04 февраля 2022, ПАИ

4 167 819 человек в России остаются под медицинским наблюдением из-за подозрения на заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Роспотребнадзора.

Специалисты провели более 259,7 млн тестов на коронавирус, в том числе за последние сутки –1,1 млн исследований.

По последним данным, в России зафиксировано 12 452 765 случаев заболевания коронавирусом, 10 449 181 человек выздоровел, 334 039 – умерло.